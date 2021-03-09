哈里梅根爆內幕超預期　查理斯威廉凱特全中箭　傳二人或失頭銜

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-09 17:25

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）接受知名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，梅根指控王室成員對她的寶寶阿奇（Archie）發表種族歧視言論，她遭遇身心困境時還求助無門。這些有如震撼彈的內容，超乎外界預期，雖然英國王室尚未回應，但媒體猜測，兩人有可能失去薩塞克斯公爵和夫人頭銜。

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英國獨立電視台王室新聞主編薛普說，專訪內容讓他嚇呆了，哈里夫婦有如駕着一架滿載炸彈的轟炸機到白金漢宮上空投彈。他認為，梅根提到王室成員議論寶寶膚色這項種族主義指控，及她有輕生念頭時求助無門，這將是白金漢宮面臨的兩個嚴重問題。哈里夫婦在專訪中砲火掃到父親查理斯王子（Prince Charles）、哥哥威廉王子（Prince William）和嫂嫂凱特（Kate Middleton），王室要角中只有英女王伊利沙伯二世未被波及。但女王身為王室大家長，不可能不受影響。

《每日鏡報》副總編輯馬奎爾說，對王室而言，這次危機比當年查理斯王子和戴安娜王妃離婚還更嚴重。

英國《泰晤士報》等媒體報道，英國王室官員在專訪播出前已召開會議，討論哈里與梅根未遵守去年的桑德林漢姆宮會議協議，已不配擁有頭銜。有消息人士指出，女王已對兩人的行徑感到厭煩。與哈里和梅根親近的人士透露，夫妻倆認為這次訪問有其必要性；這代表兩人與英國王室劃清界線，希望拋下過往的包袱過生活。帶著兒子阿奇前往加州前，哈里與梅根就曾表示，希望以平民身分生活，而兩人的女兒也預計在今年夏天出生。

有消息透露，目前王室中已有如何撤銷哈里頭銜的討論聲浪，且王室內部不僅認為可行，且有意朝此方向處置。今年六月一日戴安娜王妃六十歲冥誕當天，哈里與威廉兩兄弟將在肯辛頓宮見面，為戴妃雕像揭幕。兄弟的相聚，有機會修補往日的破碎關係。目前仍不確定哈里是否將在英國出席其他活動。六月十日為哈里的爺爺菲臘親王（Prince Philip）百歲大壽，十二日則是一年一度的王室閱兵儀式。

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