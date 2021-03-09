中國召見英國駐華大使提嚴正交涉　指其文章充斥「教師爺式」傲慢

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-09 22:05

英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）3月2日在微信上發表一篇題為《外國媒體憎恨中國嗎？》的署名文章後，中國外交部3月9日召見吳若蘭，稱就其不當文章提出嚴正交涉。

Seems like someone doesn』t want my article to be shared 🤔 https://t.co/sbyRwPVZga pic.twitter.com/bPt4rHM50V — Caroline Wilson (@CWilson_FCDO) March 3, 2021

中國外交部3月9日發表聲明稱，中國外交部歐洲司負責人召見英國駐華大使吳若蘭，就其在社交媒體發表不當署名文章提出嚴正交涉。

聲明稱，歐洲司負責人指出，對方作為英國駐華外交機構最高級別代表，通過官方平台發文為因虛假新聞和不實報道受制裁的個別外媒鳴冤叫屈，刻意混淆新聞誹謗和新聞監督，對外方打壓中國媒體卻「選擇性失明」。文章通篇充斥着「教師爺」式的傲慢和意識形態的偏見，顛倒黑白、操弄雙標，這一做法同外交人員身份及外交機構職能嚴重不符。文章一經發出就引起中國公眾的普遍不滿，受到強烈批評。

吳若蘭在微信發布的文章（微信@英國駐華使館）

聲明指出，歐洲司負責人強調，中國政府和人民反對的從來不是外國媒體，而是那些打着「新聞自由」、「言論自由」旗號炮製假新聞、惡毒攻擊中國、中國共產黨和中國製度的錯誤行為。要求對方深刻反思自身職責，擺正位置，多做有利於促進雙邊關係發展的事。

吳若蘭3月2日在英國駐華大使館的官方微信上發表了一篇題為《外國媒體憎恨中國嗎？》的文章。吳若蘭在文章中說：「外國媒體在中國正在被歪曲報道，這掩蓋了它們發揮的積極作用。」

吳若蘭在中國的活動一覽（點擊圖集瀏覽）：

文章稱，最近幾周，中國官方媒體不僅發表關於攻擊外國記者的報道愈來愈多，還指控他們反華。這些報道聲稱，包括英國媒體在內的外國媒體的批評報道證明了他們不喜歡中國。《中國日報》最近將他們形容為「憎恨中國者」。

微信沒有刪除這篇文章，但是限制文章被分享。吳若蘭則在推特（Twitter）上抱怨說：「看來有人不想我的文章被分享。」

中國外交部發言人汪文斌3月2日就在記者會回應說，中方一直對包括英國媒體記者在內的外國記者來華報道持開放和歡迎態度，為其在華工作生活提供便利。中方反對的是意識形態偏見，以及借所謂新聞自由炮製假新聞和違反新聞職業道德的行為。