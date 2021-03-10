新冠肺炎｜意大利與俄羅斯達成協議　生產「衛星V」疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-10 02:58

俄羅斯3月9日宣布，與意大利達成協議，在當地生產「衛星V」（Sputnik V）新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，屬歐盟國家首例。

有關協議由俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）與瑞士藥廠安迪納（Adienne）意大利分公司簽署，指有助創造就業及容許意大利控制整個生產過程，但內容未有透露合作金額。

有研究指「衛星V」疫苗的有效力達91%，而且可以阻止接種者出現嚴重病徵，但目前仍未獲歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）的批准，該部門在上周開始審視其成效。

不過EMA一名高層、奧地利醫藥部門負責人稱仍需審視「衛星V」疫苗的安全、品質和成效，但同時批評匈牙利及斯洛伐克等歐盟成員國以緊急程序批准俄羅斯及中國疫苗與玩俄羅斯輪盤相近。其言論惹來莫斯科不滿，指可能影響EMA的公信力，強調不應以政治掛帥。

除了意大利，RDIF亦指與西班牙、法國及德國達成生產疫苗協議，惟法國工業部指，當地未有企業與俄羅斯方面簽約，指未有發現符合有關要求的廠房。

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