緬甸政變｜逃職警察稱上級指令開槍打死和平示威者

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-10 11:47

緬甸軍方自2月1日發動政變，2月2日起民眾上街示威，軍警鎮壓2月底、3月初加強鎮壓。8名緬甸警察越境逃進印度，緬甸要求印度「交人」。一名逃職警察接受英媒訪問稱，長官下令他用衝鋒槍朝巴鎮（Khampat）的群眾掃射，他拒絕從命後辭職逃印。

名為塔彭（Tha Peng）的27歲的前警察3月9日通過翻譯員接受路透社訪問時透露自己部分姓名，並示其警員證及身份證以證明身份。塔彭稱在他拒絕開槍後第翌日，一位上司打電話問他「是否會開火」，塔彭再次拒絕並辭職，塔彭3之後徒步越境，抵達印度東北方的米佐拉姆中央直轄區（Mizoram）。

他稱，他和其他6位同袍都沒服從警方高層2月27日下達的命令。他稱警方規例列明，為阻止示威者，以橡膠子彈射擊，以及射擊膝蓋以下部位，但塔彭指其上級命令他開槍「將他們射到死為止」。

緬甸政變：圖為3月8日，內比都的示威者在逃避警察追捕，周圍彌漫着催淚氣體滅火筒的氣體。（Reuters）

路透社內文引述一份內部文件稱，塔彭對事件的描述與另外4名逃印警察提供給米佐拉姆中央直轄區的口供相同，文中顯示4人越境原因，稱當和平示威運動在不同地方持續進行時，他們被指示要向示威者開槍。他們說，在這種情況下，他們沒有膽向身為和平示威者的人開槍。

圖為自稱緬甸警員的塔彭展示自已穿制服的照片。他稱自己因拒絕服從上級命令，開槍將示威者打到死，於是逃離國家，3月9日進入印度。（Reuters）

路透社引述曼德勒市警察貢萊（Ngun Hlei）也稱，收到上級下達的向示威者開火的命令，不過他拒絕服從，3月6日在民運人士協助下前往米佐拉姆中央直轄區。另一名24歲女警達爾（Dal），是緬甸西北部山區小鎮法拉姆（Falam）的警員，平常工作主要是行政工作。在抗議活動急增後，她被上級指示要拘捕女性示威者，但她拒絕從命。她自己已被視為站在示警者一方，害怕或因此被捕，決定逃離緬甸。貢萊及達爾都有向路透社提供身份證明。

塔彭及貢萊稱相信警方是在軍方命令下這麼做。但他們沒提供證據。4名在印提供供詞的緬甸警察同意塔彭及貢萊的說法：「軍方向大部分是普通警員組成警方施壓，要他們對抗示威者。」

軍方是否在對緬甸示威者「格殺勿論」，是示威者深感擔心的事，也是外界正在懷疑的事。美國有線新聞網絡（CNN）的報道、受害者的傷口照片以及他們家人的對話內容，顯示軍方或執行格殺令。CNN在報道中引述國際特赦組織研究地區總監吉爾（Emerlynne Gil）的聲明稱，所有事情都指向軍隊採用格殺的手法去鎮壓示威者，在軍方政府沉默的情況下，愈來愈人認為這已得到政府的授權。