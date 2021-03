聯合國原子輻射效應科學委員會(U.N. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation,UNSCEAR)3月9日證實早前的研究,指日本福島311地震的輻射不太可能明顯提高患癌比率,兒童患甲狀腺癌數量增加是由於政府採用高靈敏度的檢查方法。