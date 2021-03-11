撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-11 03:58

新冠肺炎疫情陰霾籠罩全球，有海外研究顯示，部份新型冠狀病毒肺炎患者可能併發血栓塞。美國俄亥俄州早前出現一病例，一名69歲男患者昏迷期間，陰莖異常勃起達3小時，醫生相信是因新冠病毒令陰莖出現血栓塞所致。

有關病例近月於《美國急症醫學期刊》（American Journal of Emergency Medicine）刊登。一名69歲癡肥男子去年8月因新冠肺炎被送院治療，他當時嚴重呼吸困難，而且有發炎及肺積水情況，需靠呼吸機維生，但男子病情持續惡化。

冰敷無效需以針放血

該男子10天後肺部開始衰竭，醫護人員將他整個人反轉，臉朝下，讓氧氣能運行全身。12小時後將他再翻轉時，醫護發現其下體勃起。3小時後，由於冰敷無效，醫護用針為其陰莖放血，情況此有改善，期間男子一直昏迷。該名男患者最終因肺部衰竭，在深切治療部離世。

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疑因「細胞因子風暴」致血栓塞

有專家指出，新冠肺炎患者陰莖異常勃起，可能是因出現「細胞因子風暴」（Cytokine storm），令免疫系統反應過度，導致血栓塞引起。

去年6月亦有相似病例

去年6月《美國急症醫學期刊》亦曾出現類似病例，法國一名62歲確診男子，病情嚴重需插喉接駁呼吸機，其陰莖一度異常勃起4小時，同樣冰敷無效，需以針放血。團隊發現其陰莖中的血塊呈深色，認為是血栓塞所致。