澳洲前財長獲選為OECD秘書長　過去環保政策惹質疑

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-13 02:39

經濟合作暨發展組織（OECD）3月12日舉行秘書長遴選，最終由澳洲前財長科爾曼（Mathias Cormann）贏出，在6月1日起接替古里亞（Angel Gurria），在未來五年領導OECD。不過這個結果就令一眾環保人士失望。

科爾曼擊敗另外9名候選人，包括熱門、瑞典的歐盟前貿易專員馬姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom），亦令後者成為OECD首名女性秘書長的目標落空。

現年51歲的科爾曼在澳洲2013至2020年間出任財長，是當地同一職位的任期之冠，他在去年底離職，角逐OECD秘書長一職，並獲總理莫里森（Scott Morrison）及外交貿易部連月致電各成員國遊說，令該組織首度由來自亞太地區人士領導。

環保分子和科學家多年來疾呼各國政府更激進地減排，此次疫情似乎成了各國爭搶降低碳排放目標的轉折點。（AP）

不過科爾曼的環保政策惹來批評，多個國際氣候變化組織日前去信OECD，指科爾曼出任閣員期間，澳洲政府廢除碳價格政策、沒有承諾零排放目標、以及維持資助化石燃料等，因此質疑他能否有效推廣減排。

對於有關指控，他強調會與成員國及夥伴機構合作，透過OECD推動政策和援助經濟，務求在2050年前實現全球零排放目標。