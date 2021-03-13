美國FCC：華為中興等中國企業威脅美國國家安全

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-13 09:24

美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）3月12日宣布，將華為及中興等五間中國企業列入黑名單，指它們對美國國家安全構成威脅。

FCC根據《安全可信通訊網路法》（Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019），公布威脅美國國家及個人安全的名單，今次榜上有名的包括華為、中興、海能達通信股份有限公司、海康威視及浙江大華技術股份有限公司。

聲明指，這份名單是邁向恢復信任美國通訊網絡的重要一步，稱美國民眾比以往更倚賴網絡，用於工作、上學、使用醫療保健服務等，因此要相信這些通訊是安全和可靠。

當局提到，名單提供有意義指引，確保美國建設下一代網絡時，不會重蹈覆轍，或使用威脅美國國家及民眾安全的設備。

FCC在去年將華為及中興列為威脅美國通訊網絡安全，禁止當地企業使用聯邦政府資金向涉事企業採購設備，但華為在今年入稟美國第五巡迴上訴法院，挑戰有關決定。FCC亦於去年12月定下規定，在政府提供補貼下，協助當地電訊商排除華為或中興的設備。該部門在同一時期開始取消中國電信在美國的營業執照程序。