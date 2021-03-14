澳洲西澳省大選　工黨成功連任全靠抗疫表現理想

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-14 06:10

澳洲的西澳洲省（Western Australia）3月13日舉行大選，執政工黨（Labor）連續兩屆大勝，當局的應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情方式奏效，是為該黨勝出的主要原因。

澳洲廣播公司（ABC）及SBS電台等傳媒推算，西澳下議院59個議席之中，工黨奪得53席，比上屆增加13%。成功連任的省長麥高恩（Mark McGowan）表示，疫情爆發一年後，這次選舉結果反映保持抗逆力會獲得回報，同時承諾會帶領當地邁向更安全、公平和強大。

西澳省長麥高恩（Mark McGowen，右）在應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情表現備受好評，為他帶領的工黨在省議會選舉大勝，連續兩屆執政。（Getty Images）

澳洲至今只有大約2.9萬人感染新型冠狀病毒、909人死亡，麥高恩曾下令關閉連接其他省的邊界數月，阻止疫情在當地爆發，令該省的確診人數少於1000人，當中9人喪生。因此今次選舉被視為對工黨政府抗疫表現的公投。

在野自由黨（Liberal）再次慘敗，年僅34歲的領袖柯卡普（Zak Kirkup）在所屬選區的議席不保，是自1933年以來首度有保守派領袖在西澳喪失席位。他表示尊重選民的意願，同時承認自己的政治生涯已經結束。