緬甸政變｜軍方鎮壓翌日：增至6區戒嚴　昂山素姬聽證因網禁延遲

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-15 18:49

緬甸軍方3月14日實行血腥鎮壓導致至少44人死亡後，對示威進一步加強管控，仰光多區戒嚴。在前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）本應在15日以視像形式出庭聽證會之際，國內網絡中斷，聆訊因此延後。

法媒報道稱，昂山素姬的聽證會本在早上10時於內比都舉行，但她的代表律師Khin Maung Zaw稱聽證會已延至24日。他稱因為沒法上網以及聽證會是以視像形式進行，所以它無法舉行。

昂山素姬面對至少4項指控，包括無牌持有對講機、違反抗疫限制、違反電訊法例，以及意圖引起社會動蕩。此外軍方亦指控她受賄，包括收受60萬美元現金以及大批黃金。她的代表律師稱指控是沒有根據。

#MYANMAR: four more townships in #Yangon are now under martial law; North Dagon, North Okkalapa, South Dagon and Dagon Seikkan — a total of six now.



These are the places where most of the factories are and Chinese ones too. #WhatsHappeningInMyanmar — Cape Diamond (@cape_diamond) March 15, 2021

在昂山素姬本擬出庭之際，軍方加強管控，緬甸軍事電視台5日上午公布，戒嚴令實施範圍進一步擴大、涵蓋6區，傳當地有多間工廠，包括中資企業。

新加坡亞洲新聞台（CNA）記者May Wong在Twitter發文稱，萊達雅區（Hlaingthaya）、雪碧達（Shwe Pyi Thar）14日進入戒嚴狀態後，北德貢（North Dagon）、南德貢（South Dagon）、北奧卡拉巴（North Okkalapa）及德貢新區港口（Dagon Seikkan）今早也開始戒嚴。

More townships now coming under #MartialLaw in #Myanmar with 5 more designated in nation's 2nd largest city #Mandalay. Brings total number of locations to 12 townships in Mandalay under this law. 7 locations already under martial law since Feb8 (2nd pic) #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/UQoO5uJ1dA — May Wong (@MayWongCNA) March 15, 2021

另據外媒記者開普戴蒙德（Cape Diamond）的說法，新增加的區域是當地工廠聚集地，也包括中資工廠。緬甸「奶茶聯盟」稱當地手機訊號被切斷，用家只能以Wifi連線上網。

軍方2月1日發動政變以及拘捕昂山素姬及總統溫敏（Win Myint）等人後，示威者2月2日起上街，軍方鎮壓力度在2月底、3月初加大，迄今已有百多人死亡。官方媒體14日晚首次在公布消息時使用戒嚴一詞，意味軍方將會更直接介入控制局面，不再只靠地方警察。