文在寅晤美國務卿與防長後　兩國外交部門公布設定期協商機制

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-18 18:53

韓國總統文在寅3月18日在青瓦台接見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。韓國外交部同日表示，兩國外交部門商定新設名為「韓美雙邊政策對話（BPD）」的司局級定期協商機制，3月19日將召開第一次會議。

文在寅（右）3月18日在青瓦台接見美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀（AP）

據韓聯社報道，文在寅表示為實現朝鮮半島完全無核化與持久和平，韓美兩國將保持緊密合作，他稱，拜登政府成立後隨即為韓美同盟的穩定發展奠定堅固基礎，意義重大，兩國國民也會將鞏固韓美同盟，視為堅實後盾，他希望兩國防長外長今後隨時保持合作與溝通。

報道指，布林肯表示把韓國定為首個出訪目的地並非偶然，拜登（Joe Biden）總統非常重視美韓同盟關係，要求轉達鞏固乃至進一步發展加深同盟關係的意願。

奧斯汀則表示，拜登要求他向韓方傳遞重視韓美同盟的堅定意志，美國對韓美同盟的信任堅如磐石，韓美同盟對印太地區來說極為重要，當前世界局勢瞬息萬變，同盟關係最為要緊。

圖為3月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）和韓國外長鄭義溶（右）在首爾舉行會議，兩人互相擊肘代替握手。（Reuters）

設定期協商機制

韓國外交部之後稱，韓美外交部門商定新設名為「韓美雙邊政策對話（BPD）」的司局級定期協商機制，3月19日將在首爾鐘路區的外交部大樓召開第一次會議，屆時韓國外交部北美局局長、美國國務院負責東亞太事務的副助理國務卿將與會。

韓國外交部官員表示，兩國外交部門成立定期司局級磋商機制，將借此有效管理雙邊關係。