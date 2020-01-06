日睡1小時＋餵奶24次　多胞胎增加與虐兒率上升　成日本社會問題

2018年1月日本三胞胎的媽媽松下園理，把其中一個11個月大的兒子重摔在榻榻米上，造成他腦部重創死亡，隔年園理被判刑三年六個月。多胞胎團體發起連署，指照顧三胞胎的負荷不為人知，呼籲改判緩刑。過去30年間，日本生多胞胎的比率多了近一倍，有統計顯示，這樣的家庭虐兒致死的機率是單胎兒的2.5到4倍。

松下園理每天餵奶24次，睡眠時間只有一個小時。三個兒子都是早產的低體重兒，次男更有生長遲緩的狀況，常吐奶、哭鬧，導致她有產後憂鬱。園理的丈夫請了半年育嬰假，新手爸卻沒抓到訣竅，連換尿布都不太會，嬰兒黏媽媽，一被爸爸抱就大哭。最後育兒瑣事仍由媽媽處理。園理終於因受不了哭鬧，失手把小孩摔在榻榻米上，被檢方以傷害致死罪起訴。

愛知縣豐田市30歲的松下園理，涉嫌虐待親兒致死。（網上片段截圖）

去年一審名古屋地院認為，被告犯行後立即為孩子做心肺復甦術，代表她雖有產後憂鬱，行為能力沒問題。把沒有抵抗能力、沒有防備的被害者摔地兩次，惡性重大。去年9月高等法院再審，維持原判。

雙胞胎或3胞以上的家長們出來聲援，他們知道不但懷孕時比單胎兒辛苦，生出來以後的育兒經驗也慘痛不堪。輪流餵奶、洗澡，生病有「時間差」，一個病完另一個又病。

愛知縣豐田市兒童與家庭事業部及外部驗證委員會於去年六月召開記者會，呼籲加強對多胎家庭的幫助。（朝日新聞社 YouTube截圖）

1976年日本雙胞胎、3胞胎以上的佔新生兒1.10%，到2018年增至2.03%。一般認為，與日本女性進入職場比例提高，逐漸晚生，而接受不孕治療、人工生殖的女性增加有關。日本多胎支援協會就開設多胎家庭教室，指導爸媽怎麼利用便利小物，替雙胞同時餵奶的技巧，為自己爭取睡眠時間。

1976年日本雙胞胎、3胞胎以上的佔新生兒1.10%，到2018年增至2.03%。示意圖（Triplets Troubles YouTube截圖）

協會也不斷呼籲地方政府提供上門支援服務。以園理為例，她在產後極度憂鬱，想向相關單位求援，可同時帶三寶，寸步難行。現在滋賀縣大津市、埼玉縣川越市等地，對多胞胎家庭在產後一定期間內，派遣免費的到宅照護員；佐賀縣發兩萬日圓的「計程車券」，解決行的困難。不過這樣的支援仍只有少數。

新聞周刊日本版總編輯長岡義博接受日媒訪問時說，多胞胎的增加與高齡產婦增加絕對有關係，完善的行政支援以外，日本社會對於多胞胎的態度，不能只說「好可愛喔」而已，要有更多體諒，理解他們的辛苦。

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