特朗普外交矛頭也指向日本 40年關稅情結竟源自這裏
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月7日與日本首相石破茂會談後，誓言將守護日本安全，但同時肯定日本政府將防衛費上調至佔國內生產總值（GDP）2%的方針，還表示基於今天的磋商，將進一步增加防衛費。通過讓盟國自己上調國防開支、揮舞關稅大棒以消除貿易逆差，特朗普堅持「美國優先」。但要說為甚麼，還真離不開日本自己。
這位美國總統和日本的恩怨可以追溯到1980年代，當時的特朗普還在紐約從事房地產生意，親眼見證了東京資本對美國標誌性品牌和物業進行了瘋狂的收購，包括第五大道的洛克菲勒中心（Rockefeller Center）。也就是在那個時候，他對日本產生了不滿。
早在80年代末期，特朗普在著名電視清談節目《Larry King Live》首度表明：「我受夠了看着其他國家佔美國便宜。」
特朗普1987年亦在《紐約時報》等大型報紙上出資刊登一封公開信，標題痛陳：「美國的外交防禦政策沒有骨氣。」內文指出，日本多年來免於承擔國防的巨大成本，而是美國願意在免費保衛日本，令日本經濟強大而充滿活力。他指責日圓巧妙地維持對美元的弱勢以賺取盈餘。特朗普要求日本等盟國自己為防禦掏錢，以節省美國的預算。
他於1988年提到當日本向美國市場「傾銷」產品卻使美企在日「幾乎不可能展開業務」時，所謂自由貿易根本不存在。
有專家指出，在特朗普簡單粗暴的商業思維中，外國進口是有害的、貿易逆差可以衡量政策成敗、美國經濟理想狀態應僅進口本土無法實體生產的商品。
經濟學家拉沃爾尼亞（Joseph LaVorgna）則認為，特朗普的醉翁之意不在酒，祭出關稅可有效吸引更多企業赴美設廠，進而重振國內產業。不過在那之前，選區民眾可能要承受物價上漲的衝擊。
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