智利獨木舟愛好者遭鯨魚襲擊　被含入口中數秒吐出死裏逃生｜有片

智利一名獨木舟愛好者2月8日在南部海域划艇時遭一條座頭鯨襲擊，他連人帶艇被含入鯨魚口中數秒後被吐出，所幸並未受傷，遇襲一刻畫面被同行的父親碰巧影下。事主坦言當時十分恐懼，還一度以為自己葬身鯨魚腹中。



Adrián Simancas遇襲時影片顯示，他當時正在麥哲倫海峽（Strait of Magellan）附近的Bahía El Águila海上划艇，未料藏身水下的鯨魚張開大口，浮上水面瞬間將他含入口中。

Simancas當時以為被殺人鯨襲擊感到無能為力，死裏逃生後還一度擔心鯨魚或襲擊父親，自己則有可能患上低溫症，遇襲後只好抓住獨木舟，等待父親過來施救。

事發水域極少有鯨魚襲擊人類記錄，是巴塔哥尼亞（Patagonia）地區的主要旅遊景點，以冒險活動而聞名，目前未知鯨魚為何襲擊Simancas。南半球現時正處夏季，但當地氣候涼爽，最低氣溫可達攝氏4度。