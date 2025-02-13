NGO興奮發現大西洋最巨型大白鯊　長逾4米重達750公斤｜有片

非營利組織OCEARCH於1月在北大西洋海域發現一條雄性大白鯊，為歷來在大西洋錄得的最巨型大白鯊，也是該組織紀錄過的最大大白鯊，他們將其捕獲並加以標記，隨後放歸大海。該組織發現這條雄性鯊魚長約14英尺（約4.26米），體重約1653磅（約750公斤）。



科學家發現史上最大大白鯊：

OCEARCH在社交平台X（前稱Twitter）上傳影片表示，1月17日該團隊在美國東海岸的「佛羅里達-佐治亞海岸」（The Florida Georgia Coast）以外45英里（約72.4公里）遇到這隻海洋巨獸，並為其命名「競爭者」（Contender）。

在加以標記後，人們可以在該組織的應用程式OCEARCH shark tracker上追蹤「競爭者」在海中的旅程。

OCEARCH網站介紹，該組織從2007年開始研究海洋巨獸（ocearch.org）

OCEARCH網站稱，自2007年以來，該組織就一直對鯊魚展開近距離觀測和研究，已對442隻動物加上標記。