萬斯澤連斯基會晤在即　德國強調和平協議須有烏克蘭跟歐洲參與

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）冀促成俄烏停戰，副總統萬斯（JD Vance）將在2月14日舉行的德國慕尼黑安全會議上會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。外界擔憂美方或忽視烏克蘭利益，以盡快實現和平，德國強調和平協議須有烏克蘭與歐洲參與才能達成，法國則指「由投降帶來的和平」對所有人而言都是壞消息。



德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會議開幕前表示，任何事關烏克蘭和平的協議都不應在越過烏克蘭人和歐洲人意願的情況下達成。

▼澤連斯基在網上發帖，指正與波蘭和立陶宛協商共同防禦的歐洲立場

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在接受英媒訪問時表示，只有澤連斯基才能代表烏克蘭與俄羅斯和談，警告「由投降帶來的和平」對包括美國在內的「所有人而言都是壞消息」。

路透社引述安全會議烏克蘭代表指，烏方已完成礦產協議草案的相關工作，並已將其提交給美方，並指草案將作為和談協議的一部份，以尋求從美國獲得保護。

2025年2月13日，德國慕尼黑，圖為萬斯飛抵德國，準備與澤連斯基會談。（Getty）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前指希望烏克蘭向美國提供價值5,000億美元（約3.89萬億港元）的稀土資源，換取美國對烏克蘭的支持。澤連斯基還與財長貝森特（Scott Bessent）談及相關事務，外界預料今次安全會議亦會提及此事。

美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）早前首次就俄烏戰爭公開發言，指讓烏克蘭回到2014年前的國界並不現實（unrealistic），被指為促成和平寧願忽視烏克蘭訴求，形同出賣。