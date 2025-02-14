特朗普：美俄官員周五在慕尼黑會晤 澤連斯基顧問：不會參與
撰文：王海
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英國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美方官員將於2月14日（周五）與出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的俄方官員舉行會面，烏克蘭官員也獲邀參加。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問回應指，烏方不打算在慕尼黑安全會議上與俄方進行談判。
據路透社報道，特朗普向記者表示：「他們將在慕尼黑舉行會議。俄羅斯（的官員）將與我們的官員一起出席。順便說一句，烏克蘭也收到邀請。我不確定具體有哪些國家的什麼人員會出席，但來自俄羅斯、烏克蘭和美國的高層官員將出席。」
報道指，當被要求提供更多細節時，白宮拒絕發表評論。
烏克蘭總統澤連斯基的通訊顧問同日表示，烏克蘭將不會在週五在慕尼黑與俄方舉行會談，並認為美國、歐洲和烏克蘭在與莫斯科舉行會談之前需要達成共識。
澤連斯基的通訊顧問Dmytro Lytvyn表示：「我們預計不會在慕尼黑與俄羅斯進行會談。」
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