特朗普：美俄官員周五在慕尼黑會晤　澤連斯基顧問：不會參與

英國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美方官員將於2月14日（周五）與出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的俄方官員舉行會面，烏克蘭官員也獲邀參加。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問回應指，烏方不打算在慕尼黑安全會議上與俄方進行談判。



據路透社報道，特朗普向記者表示：「他們將在慕尼黑舉行會議。俄羅斯（的官員）將與我們的官員一起出席。順便說一句，烏克蘭也收到邀請。我不確定具體有哪些國家的什麼人員會出席，但來自俄羅斯、烏克蘭和美國的高層官員將出席。」

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）站在白宮橢圓形辦公室，觀看小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr，不在圖中）宣誓就任衛生與公眾服務部長（Secretary of Health and Human Services）的儀式。（Reuters）

報道指，當被要求提供更多細節時，白宮拒絕發表評論。

烏克蘭總統澤連斯基的通訊顧問同日表示，烏克蘭將不會在週五在慕尼黑與俄方舉行會談，並認為美國、歐洲和烏克蘭在與莫斯科舉行會談之前需要達成共識。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）與美國總統特朗普通話話。（X@ZelenskyyUa)

澤連斯基的通訊顧問Dmytro Lytvyn表示：「我們預計不會在慕尼黑與俄羅斯進行會談。」