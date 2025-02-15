慕尼黑安全會議｜萬斯狠批歐洲打壓言論自由：最大威脅是自己

英國媒體2月14日報道，美國副總統萬斯（JD Vance）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時發表演說，猛烈抨擊歐洲領導人審查言論自由及疏於管理移民問題，並直指歐洲面對的最大威脅並不來自俄羅斯或中國，而是歐洲自身。



據路透社報道，萬斯在其演講中指，在歐洲面對的威脅中，最令他擔心的並不是俄羅斯或中國，而是歐洲對保護言論自由等基本價值的倒退以及移民問題。萬斯認為，歐洲的移民問題已經「失控」。

美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議發言批評歐洲在言論自由的倒退：

據報道，萬斯同時指責歐洲的領導人「懼怕自己的選民」，其中包括移民議題。他認為這可能會破壞民主制度，讓民眾不再願意參與民主進程。

萬斯同時反駁外界對全球首富馬斯克（Elon Musk）涉嫌干預歐洲選舉的批評，並表示「如果美國民主能夠經得起瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）十年的責罵，那麼你們也應該能夠熬得過馬斯克數月的責罵。」

萬斯又呼籲終結政治「防火牆」（firewall），這句話指的是德國政界長久以來的共識，拒絕與極右政黨德國另類選擇黨（Alternative for Germany, AfD）合作。德國將於23日（下周日）舉行聯邦大選。

在俄烏戰事問題上，萬斯表示美國政府「相信能夠在俄羅斯與烏克蘭之間達成合理的解決方案。」