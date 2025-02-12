萬斯：不應過度規管AI發展　馮德萊恩：歐盟擬推2000億投資大計

人工智能行動峰會（AI Action Summit）第二日在法國巴黎舉行。據英國媒體報道，美國副總統萬斯（JD Vance）發表演說，警告全球各國領導人及科技行業領袖，過度規管人工智能發展將會扼殺這項新興科技。與此同時，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，歐盟計劃投入2000億歐元（約1.61萬億港元）投資人工智能相關行業。



據路透社報道，萬斯闡述了特朗普政府「美國優先」的施政思路，表示美國期望在人工智能領域繼續佔據主導地位，並強烈反對歐盟對該行業的嚴格監管。

萬斯指：「我們認為，對人工智能行業的過度監管可能會扼殺一個新興產業。」

2025年2月11日，美國副總統萬斯（JD Vance）在法國巴黎大皇宮舉行的人工智能行動峰會上發表演說。（Reuters）

萬斯強調，特朗普政府將確保美國開發的人工智能系統，不受意識形態偏見左右，並承諾美國永遠不會限制公民的言論自由權利。他又批評外國政府對美國科技公司施壓，指做法令人不安。

萬斯批評歐盟的《數碼服務法案》（Digital Services Act）以及《通用數據保障條例》（General Data Protection Regulation，GDPR）所帶來的「大量監管」，他表示這意味規模較細的企業將承擔高昂的法律合規成本。

2025年2月11日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國巴黎大皇宮舉行的人工智能行動峰會上發表演說。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩同日在峰會上表示，歐盟將斥資2000億歐元（約1.61萬億港元）投資人工智能領域。

馮德萊恩又指，不同意有人認為歐洲在人工智能競爭中落後於美國或中國的講法，指這場競賽遠未結束，現時仍處於起步階段，全球的領先地位仍然有待爭奪。