Jay-Z被指與Diddy強姦13歲女童　原告撤銷訴訟

美國Hip Hop天王Jay-Z去年12月遭一名女子入稟紐約法院，指自己在2000年13歲時遭對方及另一饒舌天王Sean 'Diddy' Combs強姦，但她在周五（2月14日）突然撤回官司。



路透社報道，根據曼哈頓法院的文件顯示，該名女子自願撤銷案件，並不得再起訴。她的代表律師Tony Buzbee拒絕回應報道。

一直否認指控的Jay-Z透過經理人公司Roc Nation發聲明，形容官司被撤回是一大勝利，稱這些無中生有的指控遭駁回，認為官司沒有根據亦不應出現。他又指官司對妻子Beyonce及孩子帶來陰影。

Diddy的代表律師則重申他是無辜，強調Diddy從來沒有性侵或販運任何人，揚言會繼續駁斥這些不實指控，並向有關人士問責。

這宗官非在去年12月8日曝光，全國廣播公司（NBC）當時報道，德州律師Tony Buzbee代表該名女子入稟紐約聯邦法院，指事發於2000年，當時13歲的女事主到紐約的MTV音樂頒獎禮會場外，並向多位豪華房車司機接觸，希望獲得節目或會後派對的門票。

案情提到，其中一位司機向事主表示自己為Diddy打工，並形容她是「Diddy尋找的類型」，於是邀請她在節目後與Diddy及Jay-Z會面。她到場後簽署一份相信是禁止披露協議的文件，又指場內有很多人吸食大麻和可卡因。

饒舌天王Diddy被指操縱一個性犯罪集團，多年來脅迫及虐待女性。（Reuters）

事主在場內喝下一杯飲品後感到頭暈，於是到一間房內休息。她表示Jay-Z和Diddy之後走進房間，再遭對方輪姦，當時房內亦有另一名女星在場。

這宗官司最先在去年10月入稟法院，並在12月8日將Jay-Z列為被告。他發表聲明否認指控，認為事件對家人帶來影響，他需要與妻子Beyonce向兒女解畫。