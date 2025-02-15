澤連斯基：若沒有美國支持　烏克蘭生存機會渺茫

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月14日接受美國電視節目採訪時表示，如果沒有美國的支持，烏克蘭抵禦俄羅斯攻擊的可能性很小。



澤連斯基在接受美國全國廣播公司 （NBC）採訪時說：「（抵抗俄羅斯）可能將會非常、非常、非常困難。當然，在所有困難的情況下，你都有機會。但如果沒有美國的支持，我們生存的機會將很小。」

2025年2月14日，德國慕尼黑，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）與美國副總統萬斯（JD Vance，不在圖中）在出席慕尼黑安全會議期間舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前和澤連斯基跟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行電話交談，澤連斯基其後發表有關言論。

俄羅斯國防部周五（14日）稱，俄軍已經控制了烏克蘭東部頓頓涅茨克地區（Donetsk）東部的2個前線定居點。烏克蘭軍事總參謀部同日的晚間報告稱，這兩個村莊都屬於波克羅夫斯克地區（Pokrovsk，又譯紅軍城）遭到俄方襲擊的11個定居點。