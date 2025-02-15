慕尼黑安全會議 ｜澤連斯基晤萬斯　未就關鍵礦物協議達共識

英國媒體2月14日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國副總統萬斯（JD Vance）在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間舉行會面。澤連斯基感謝美國的支持，強調烏克蘭非常渴望和平，但在與俄羅斯舉行和談前需要獲得真正的安全保證（real security guarantees）。萬斯則指美方希望烏克蘭與俄羅斯能夠實現持久和平（durable peace）。雙方未能就美國財長貝森特（Scott Bessent）12日向烏克蘭提交的礦物協議達成共識。



據英國《衛報》報道，澤連斯基在與萬斯會晤前表示，只有在烏克蘭與歐美就如何結束俄烏戰事達成共識後，他才會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行面對面談判。

澤連斯基又指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將私人號碼給了他，可以隨時聯絡。澤連斯基同時提到，一旦烏克蘭無法加入北約（NATO），便需要將軍隊規模翻倍至150萬人。他亦承認美國過往從未真正視烏克蘭為北約成員國。

烏克蘭總統澤連斯基在個人X平台撰文談到與美國副總統萬斯的會面：

澤連斯基會後在其社交平台撰文指：「我們的團隊將繼續致力完善這份文件（礦物協議）」。美國總統特朗普早前提出，希望烏克蘭向美國提供價值5,000億美元（約3.89萬億港元）的稀土資源，換取美國對烏克蘭的支持。

據報道，萬斯在會面中表示，華盛頓希望烏克蘭能夠實現「持久的和平」。他指出：「我們希望戰爭結束，我們希望殺戮停止，但我們更希望實現持久的和平，而不是幾年後東歐就會陷入衝突的和平。」