特朗普攻勢變相為加拿大國旗「帶貨」　民眾愛國情深楓葉旗飄揚

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次聲稱加拿大可以成為美國的「第51州」、威脅對加拿大祭出關稅後，不料激起加拿大民眾的愛國情緒，竟導致加拿大國旗銷量激增。



路透社報道，2月15日是「加拿大國旗日」（National Flag of Canada Day），今年也是這面紅白楓葉旗幟首次作為國旗的60週年。

2025年2月12日，加拿大國旗製造商 Flags Unlimited 的共同所有人 Matt Skipp 在公司生產車間。（Reuters）

加拿大多倫多北部巴里市（Barrie）的國旗製造商「Flags Unlimited」稱其銷售額比去年同期翻了一倍，老闆之一的斯基普（Matt Skipp）稱公司每年生產超過50萬面旗幟，正在考慮增加班次並採購額外材料以滿足激增的需求。

斯基普將國旗需求激增歸咎於特朗普對加拿大主權的威脅：「這是對政治氣氛的直接反應，加拿大人團結在國旗下，將其視為團結的象徵。」

2025年2月14日，加拿大國旗日的前一天，加拿大安大略省渥太華有滑冰者手舉一面巨大的加拿大國旗。（Reuters）

據報道，加拿大政界人士呼籲公民本週末懸掛國旗，以展示團結和民族自豪感。

特朗普3日宣布對加拿大大部分商品徵收25%的關稅，即使其後已推遲實施，這個北方的鄰居還是紛紛取消了「南下」美國的旅行，開始抵制美國酒等產品，甚至在體育賽事上「柴台」。