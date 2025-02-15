火藥味濃　萬斯晤德國極右黨領袖卻未見總理　外媒：他認為沒必要

第61屆德國慕尼黑安全會議火藥味不斷，美國副總統萬斯（JD Vance）對東道主更是不留情面。距離德國大選僅剩9天之際，萬斯2月14日會見了「極右翼」德國選擇黨（AfD）領導人魏德爾（Alice Weidel），卻把被視作美國「關鍵夥伴」的總理朔爾茨（Olaf Scholz）晾在一邊，並未與其會面。



根據萬斯團隊的說法，倆人原計劃安排在慕尼黑會晤，但由於日程衝突作罷。儘管如此，這依然在德國政界引發軒然大波。多家外媒直指萬斯此舉令人震驚，「打破德國政治禁忌」，是對德國大選的「干涉」。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

美前官員：沒必要見朔爾茨，他日子不長了

據路透社報道，萬斯辦公室14日證實，萬斯當天與魏德爾舉行了會晤。魏德爾的一位發言人也證實了此次會面，並表示兩人在萬斯下榻的酒店會面約30分鐘，討論了烏克蘭戰爭、德國國內政策和言論自由等問題。

根據隨行記者團的說法，萬斯辦公室的一位官員沒有提供此次會面的更多細節，但表示萬斯與德國所有主要政黨的領導人都進行了會面。

英國《衛報》在同日的報道中稱，在結束俄烏衝突的談判中，朔爾茨本應是美國的關鍵合作夥伴之一，可萬斯並未與朔爾茨見面，反而去見了魏德爾。在特朗普政府繼續拉攏和扶持歐洲各地的極右翼政黨之際，這一行為打破了德國政治中的禁忌。

美國「政客」新聞網（Politico）13日就曾披露，萬斯在本次安全會議期間不會同朔爾茨舉行會晤。一名德國官員向該媒體證實，兩位領導人不會在14日在巴伐利亞州首府舉行的全球會議上會面，但該官員強調，萬斯和朔爾茨已經於2月10日在巴黎舉行的人工智能峰會上舉行了會晤。

圖為2025年1月21日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在瑞士達沃斯出朗的第55屆世界經濟論壇(WEF)並發表講話。（Reuters）

一名前美國官員表示，萬斯從未計劃在慕尼黑與朔爾茨會面，因為他的計劃已於1月底和2月初敲定。

他在談到萬斯團隊的做法表示：「我們沒必要見他（朔爾茨），他當總理的日子不長了。」

萬斯的團隊在一份聲明中表示，原本計劃安排一場會面，但由於德方日程衝突而未能舉行。

聲明說：「兩位領導人曾就安排在慕尼黑再次會面進行商談，但遺憾的是，由於朔爾茨一方日程衝突，此次會面始終未能確定。萬斯副總統感謝德國盟友的款待，並期待本周末在慕尼黑進行諸多富有成效的交流。」

報道認為，在烏克蘭和平問題可能導致美歐對峙之際，萬斯拒見朔爾茨堪稱對東道國領導人的「嚴重外交抨擊」。

「這是對德國的不尊重，」一位不屬於朔爾茨所在政黨的德國官員表示，「我不能忍受朔爾茨，但他仍然是我們的總理。但這也合乎邏輯，特朗普政府不關心盟友。」

圖為2024年6月17日，德國國旗與歐盟旗幟在柏林的德國會大廈外一起飄揚。（Getty）

萬斯14日仍將在慕尼黑會晤德國總統施泰因邁爾。施泰因邁爾主要是象徵性的德國政治角色，不屬於德國政府。

一名匿名的東歐高級外交官說：「這是一個令人尷尬的挫折，恰恰表明特朗普團隊沒有把德國當作歐洲的一個主要大國來認真對待。」

此次會面並非特朗普內閣人物與德國選擇黨的首次接觸。如今正主導對美國聯邦政府進行「大清洗」的億萬富翁埃隆·馬斯克曾多次聲稱，「只有德國選擇黨能拯救德國」。上個月，馬斯克還在社交媒體平台X上與魏德爾進行了75分鐘的直播對話。

萬斯炮轟歐洲「防火牆」，引發德國強烈反彈

去年11月，朔爾茨領導的社會民主黨與自民黨、綠黨組成的「紅綠燈」執政聯盟崩裂，政府在聯邦議院（議會下院）淪為少數。朔爾茨也未能通過12月16日的德國聯邦議院信任投票。隨後，德國總統施泰因邁爾接受朔爾茨的建議，宣佈解散聯邦議院，並將原定於今年9月28日舉行的大選提前至2月23日舉行。

移民問題是此次大選的核心議題。朔爾茨領導的社民黨支持率落後。近期一再發生與移民或尋求政治庇護者相關的致命襲擊事件，給朔爾茨政府造成很大的壓力。

「政客」新聞網12日發布的德國大選最新民調數據顯示，德國聯盟黨（由基民盟和基社盟組成）以30%的支持率領先，選擇黨以22%的支持率位居第二，社民黨以17%的支持率排在第三。

然而，美聯社指出，德國其他政黨表示他們不會與選擇黨合作，魏德爾沒有成為德國下一任領導人的現實道路。

2025年2月14日，德國慕尼黑，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy，不在圖中）與美國副總統萬斯（JD Vance，右一）在出席慕尼黑安全會議期間舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

受納粹歷史影響，德國國內對極右政治存在一定禁忌。德國政壇還存在一項被稱為「防火牆」（brandmauer）的政策，既不與極右翼選擇黨合作的共識。選擇黨一位高級人物曾發表過納粹黨衛軍「並非全是罪犯」的言論。

最近幾周，大批示威者走上德國街頭抗議極右翼崛起，堅持要求德國主流政黨信守不成文的承諾，即絕不在議會中通過任何依賴極右翼政黨支持的規則或決議。

然而，14日早些時候在慕尼黑安全會議發表演講時，萬斯卻毫無顧忌地觸碰這一逆鱗，炮轟歐洲領導人將極右翼政黨排除在政府之外，實際上限制了那些希望加強邊境管控的選民意願。

「我認為，不幸的是，選民的意願被我們的許多歐洲朋友忽視了……民主基於人民的聲音至關重要這一神聖原則。沒有什麼『防火牆』存在的空間。」他說，「在歐洲大陸，沒有選民會為了向數百萬未經審查的移民敞開大門而前往投票站。」

「如果你在害怕自己的選民，美國也幫不了你。在未來幾年，你需要民主授權才能實現任何有價值的目標。」

這一舉動在德國政治界引起了軒然大波。

德國政府發言人在記者會上說，外人不應「干涉友好國家的內政」，而且他們「可能無法全面了解德國的政治辯論」。

2025年1月15日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在柏林總理府準備出席內閣會議。（Reuters）

朔爾茨在接受德媒採訪時批評萬斯的言論「極不正常」，並以德國在納粹時期的歷史為例指出，德國對極右翼政黨設置「防火牆」是有充分理由的。

朔爾茨還在 X 平台上發帖稱：「我明確反對美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議上的言論。從納粹主義的歷史經驗來看，德國的民主黨派有一個共識：這就是抵禦極右翼政黨的防火牆。」

德國國防部長皮斯托留斯同樣駁斥了萬斯的言論，認為其不可接受。他在會議上表示：「美國副總統質疑的不僅僅是德國的民主，而是整個歐洲的民主！」

在慕尼黑安全會議開幕式上，德國總統施泰因邁爾以罕見的強硬措辭抨擊特朗普政府，批評其「無視既定規則」。歐盟委員會主席馮德萊恩也在講話中對特朗普的烏克蘭問題談判發出警告。

德國總統施泰因邁爾在慕尼黑安全會議致開幕詞時表示，現任美國政府對世界的認知與我們不同，他們「無視既有規則和夥伴關係，以及相互信任。」

施泰因邁爾表示，我們對此無法改變，只能接受和繼續打交道，但歐洲不會成為「車燈下被嚇壞的鹿」，歐洲應該加強自身合作與團結。

馮德萊恩警告道，在與普京計劃進行的有關烏克蘭的談判中，特朗普不應做出重大讓步，因為烏克蘭的失敗不僅會削弱歐洲，也會削弱美國，還可能會導致印太地區的問題進一步加劇。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在慕尼黑的活動中坦言，聽了萬斯的講話，「感覺他們想和我們吵架，而我們不想和朋友吵架」。

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