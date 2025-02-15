德國總統批特朗普政府世界觀違反國際規則

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）上指責美國總統特朗普（Donald Trump）領導的美國新政府違反國際規則。



施泰因邁爾星期五（2月14日）在慕安會開幕致辭時說，美國新政府的世界觀根本不考慮既定的規則、夥伴關係和信任。他警告說：「無法無天絕不能成為世界新秩序的指導原則。」

法新社引述他說：「當領先的民主國家和世界強國說：我們可以不遵守規則時，情況就會有所不同……這就是為什麼我呼籲：讓我們堅持對我們有幫助的事情。合作對我們有幫助。夥伴關係和聯盟是值得維持的。」

2025年2月14日，美國總統特朗普抵達佛羅里達州西棕櫚灘時揮手致意。（Reuters）

施泰因邁爾強調：「民主不是一種商業模式。它不是進行破壞活動的遊樂場。」

新華社報道，同一天，出席慕安會的美國副總統萬斯在談及慕尼黑發生的車輛衝撞人群事件時說，歐洲官員應制止歐洲大陸的非法移民。針對這一言論，德國聯邦政府發言人黑貝施特賴特在新聞發布會上說，外人不應該「干涉一個友好國家的內政」。

施泰因邁爾後來同萬斯進行雙邊會談，針對經濟和安全政策問題進行交流。施泰因邁爾說，現在是德美關係的新篇章，呼籲雙方承擔共同的安全責任。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）2025年2月14日在慕尼黑安全會議上發言（Reuters）

萬斯呼籲德國和歐洲承擔起自主安全的責任，還說他和總統特朗普視歐洲為美國非常重要的盟友，德國作為歐洲最大經濟體，「必然會承擔重要角色」。

為期三天的第61屆慕安會星期五在德國慕尼黑開幕。會議將以應對全球安全挑戰為重點，討論包括全球治理、氣候安全、國際秩序現狀及地區衝突和危機等議題。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

