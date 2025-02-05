美國空難｜花樣滑冰總會發布影片 悼念28名滑冰界遇難者｜有片
美國一架美國航空客機與軍方黑鷹直升機1月29日晚在華盛頓列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）附近相撞，事故造成兩架飛機上的67人全部喪生，其中有28人均來自美國花樣滑冰界別。美國花樣滑冰協會（US Figure Skating）發布影片，悼念在空難中喪生的11名運動員、13名家屬及4名教練。
美國花樣滑冰總會發布影片，悼念在華盛頓空難離世的28名滑冰界人士：
在參加完於堪薩斯州（Kansa）威奇托（Wichita）舉行的2025全美花樣滑冰錦標賽後，美國花樣滑冰總會暫代行政總裁Samuel Auxier向上週在美國航空5342航班墜機事故中遇難的28名運動員、家屬及教練表示哀悼。
Samuel Auxier表示：「他們都是出色的運動員、關心和支持運動員的家屬，以及為運動員不辭勞苦工作的好教練。他們是我們全球滑冰界深受愛戴的成員，我們共同為他們的離世表示哀悼。」
Samuel Auxier同時指：「在接下來的幾天和幾個月裡，我們將會有許多活動來悼念遇難者。與我們是合作夥伴的多個滑冰俱樂部失去了多位在冰上馳騁的優秀運動員，他們將舉行悼念和默哀儀式。
美國花樣滑冰總會在其社交媒體帳戶上載影片悼念28名離世的滑冰界人士，其中包括11名運動員和4名教練。他們分別是：
1. Angela Yang，特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），11歲
2. Sean Kay，特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），11歲
3. Brielle Beyer，北維珍尼亞滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，12歲
4. Cory Haynos，北維珍尼亞滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，15歲
5. Edward Zhou，北維珍尼亞滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，16歲
6. Everly Livingston，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 14歲
7. Alydia Livingston，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 11歲
8. Franco Aparicio，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 14歲
9. Jinna Han （韓金娜），波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 13歲
10. Spencer Lane，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 16歲
11. Olivia Eve Ter，Ion 滑冰俱樂部（Ion FSC），12歲
12. Alexandr Kirsanov，特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），46歲
13. Inna Volyanskaya，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 59歲
14. Vadim Naumov，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 55歲
15. Evgenia Shishkova，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 52歲