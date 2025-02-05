美國空難｜花樣滑冰總會發布影片　悼念28名滑冰界遇難者｜有片

美國一架美國航空客機與軍方黑鷹直升機1月29日晚在華盛頓列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）附近相撞，事故造成兩架飛機上的67人全部喪生，其中有28人均來自美國花樣滑冰界別。美國花樣滑冰協會（US Figure Skating）發布影片，悼念在空難中喪生的11名運動員、13名家屬及4名教練。



美國花樣滑冰總會發布影片，悼念在華盛頓空難離世的28名滑冰界人士：

在參加完於堪薩斯州（Kansa）威奇托（Wichita）舉行的2025全美花樣滑冰錦標賽後，美國花樣滑冰總會暫代行政總裁Samuel Auxier向上週在美國航空5342航班墜機事故中遇難的28名運動員、家屬及教練表示哀悼。

Samuel Auxier表示：「他們都是出色的運動員、關心和支持運動員的家屬，以及為運動員不辭勞苦工作的好教練。他們是我們全球滑冰界深受愛戴的成員，我們共同為他們的離世表示哀悼。」

Samuel Auxier同時指：「在接下來的幾天和幾個月裡，我們將會有許多活動來悼念遇難者。與我們是合作夥伴的多個滑冰俱樂部失去了多位在冰上馳騁的優秀運動員，他們將舉行悼念和默哀儀式。

美國花樣滑冰總會在其社交媒體帳戶上載影片悼念28名離世的滑冰界人士，其中包括11名運動員和4名教練。他們分別是：

美國一架美國航空客機與軍方黑鷹直升機1月29日晚在華盛頓列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）附近相撞，事故造成兩架飛機上的67人全部喪生，其中有28人均來自美國花樣滑冰界別。美國花樣滑冰協會（US Figure Skating）發布影片，悼念在空難中喪生的11名運動員、13名家屬及4名教練。(X@USFigureSkating）。

1. Angela Yang，特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），11歲

美國華盛頓列根機場1月29日發生空難，一架直升機與一架美國航空AA5342的內陸客機在空中相撞，官方已證實兩架機上共67人全部罹難。由於客機起飛的堪薩斯州剛舉行全美花樣滑冰訓練營，一名華裔新星Angela Yang（左二）也是座上客，她事發當日還上載照片，表示今年參與訓練營很好玩，期望明年再參加。（IG@angelayangskates）

2. Sean Kay，特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），11歲

3. Brielle Beyer，北維珍尼亞滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，12歲

4. Cory Haynos，北維珍尼亞滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，15歲

5. Edward Zhou，北維珍尼亞滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，16歲

6. Everly Livingston，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 14歲

7. Alydia Livingston，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 11歲

8. Franco Aparicio，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 14歲

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生一場嚴重空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞。官方已證實兩架飛機上共67人全部罹難。多名花樣滑冰選手皆有乘搭客機，圖為其中一名遇難者，13歲的滑冰選手Jinna Han。（波士頓滑冰俱樂部）

9. Jinna Han （韓金娜），波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 13歲

美國華盛頓列根機場1月29日晚發生一場嚴重空難，一架黑鷹直升機與一架美國航空AA5342的內陸客機在空中相撞。官方已證實兩架飛機上共67人全部罹難。由於客機起飛的堪薩斯州剛舉行全美花樣滑冰錦標賽，多名選手有乘搭客機，圖為遇難的滑冰選手，16歲的Spencer Lane。（波士頓滑冰俱樂部）

10. Spencer Lane，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 16歲

11. Olivia Eve Ter，Ion 滑冰俱樂部（Ion FSC），12歲

12. Alexandr Kirsanov，特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），46歲

13. Inna Volyanskaya，華盛頓花樣滑冰俱樂部（Washington FSC）, 59歲

14. Vadim Naumov，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 55歲

1996年3月19日，在加拿大埃德蒙頓舉行的世界花式滑冰錦標賽雙人滑比賽中，俄羅斯雙人滑選手Evgenia Shishkova和Vadim Naumov表演短節目。（Reuters）

15. Evgenia Shishkova，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 52歲