王毅晤西班牙外相：國際局勢變亂交織　面臨重回「叢林法則」風險

中國外長王毅在周五（2月14日）出席德國慕尼黑安全會議期間會見西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）。王毅指中方歡迎更多西班牙企業深耕中國市場，又指當前國際局勢變亂交織，世界面臨重回「叢林法則」風險，兩國要共同踐行多邊主義。



中國外長王毅2025年2月14日出席德國慕尼黑安全會議期間會見西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（不在圖中）（中國外交部）

中國外交部指，王毅說，中國同西班牙關係發展亮點紛呈，兩國領導人保持密切互動，新能源合作大項目取得重要進展，經貿投資合作迎來新的機遇。今年是中西全面戰略夥伴關係建立20周年，也是中歐建交50周年，中方願同西班牙一道，落實好兩國領導人重要共識，推動中西關係發展取得更多可視成果，更好助力兩國經濟民生，也為中歐關係發展注入更多穩定性。

王毅表示，中國同西班牙在國際事務中保持良好溝通協調，當前國際局勢變亂交織，世界面臨重回「叢林法則」風險，中西要共同踐行多邊主義，推動國際關係民主化，凝聚廣泛國際共識，攜手推進平等有序的多極化。

2025年2月14日，德國慕尼黑，圖為王毅在參加慕尼黑安全會議期間會晤西班牙外相阿爾瓦雷斯。（中國外交部）

阿爾瓦雷斯表示，去年是西中關係的大年，兩國領導人舉行歷史性會晤，經貿、文化、旅遊等各領域務實合作取得重要成果，西班牙願同中方一道，加強高層交往，拓展互利共贏合作，推動西中關係不斷邁上新台階。

他又指中國是有着重要影響的全球大國，在維護世界和平、應對氣候變化等重大國際議程上發揮着不可或缺的引領作用，西班牙支持多邊主義，願同中方加強合作，維護聯合國權威，加快推進聯合國2030可持續發展議程。