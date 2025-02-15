王毅在慕尼黑安全會議引用金庸金句　稱歡迎用DeepSeek翻譯

中國外長王毅2月14日在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時發表演講，在中美關係時他表示對未來充滿信心，但若果美國仍執意打壓中國，中方別無選擇，只能跟美國奉陪到底。

他又引用金庸《倚天屠龍記》中的金句，指出這幾句中文翻譯起來不容易，建議大家用中國人工智能（AI）DeepSeek幫忙翻譯。



王毅說：「中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。中國有句古話：『天行健，君子自強不息』。」

他還引用香港作家金庸的武俠小說《倚天屠龍記》中的金句，形容中國對外交的態度：「中國還有句話說得很形象，『他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江』。這就是中國人的氣度、中華民族的品格。『任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動』。」由於難以直譯，王毅還建議外國記者用DeepSeek幫忙翻譯。

網民用DeepSeek翻譯成英文