王毅晤朔爾茨：讚賞德國在歐盟對華電動車關稅持理性務實態度

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月15日在慕尼黑會見中國外長王毅，據中國外交部指，王毅表示中方讚賞德方在歐盟對華電動車關稅問題上秉持理性務實態度，希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿磨擦等問題發揮建設作用。



王毅在慕尼黑安全會議舉行期間，於德國與朔爾茨會面。

中國外交部指，王毅首先轉達中國領導人對朔爾茨的親切問候，表示中德高層互動頻繁，務實合作保持良好勢頭，取得積極成果，符合兩國人民根本和長遠利益。

2025年2月15日，王毅（左）在慕尼黑安全會議舉行期間，於德國與朔爾茨（右）會面。（中國外交部）

他稱當前單邊主義、保護主義抬頭，但世界走向多極化勢不可擋，作為戰略夥伴，中德、中歐更應加強團結、協調與合作，堅持自由貿易，踐行多邊主義，維護聯合國權威。

他指德國是具有全球影響的歐洲大國，中方樂見德國在多極格局中發揮重要作用，願同德方加深全方位合作，推動雙邊關係向前向好發展，維護全球和平穩定，為動盪不安的世界提供更多確定性。

王毅表示今年是中歐建交50周年，具有承前啟後、繼往開來的重要意義，雙方應加強優勢互補，加深務實合作，共同開辟中歐關係更好發展的下一個50年，中方讚賞德方在歐盟對華電動車關稅問題上秉持理性務實態度，希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿磨擦等問題發揮建設作用。

2025年2月15日，王毅在德國慕尼黑會晤德國總理朔爾茨（中國外交部）

朔爾茨：不贊同打關稅戰

朔爾茨請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候和良好祝願，表示德方高度重視對華關係，願同中方加強各層級交往和對話溝通，加深雙多邊戰略合作。

他指德方反對保護主義，不贊同打關稅戰，希望歐中雙方本着建設態度，盡快妥善解決電動車等磨擦問題，共同維護自由貿易體制。

雙方還就烏克蘭危機交換看法。王毅深入闡釋中方立場，表示中歐在推動和平解決烏克蘭危機上目標方向一致，有必要探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，達成持久和平協議，實現歐洲長治久安，中方願同德國等有關各方保持溝通，繼續為勸和促談發揮建設作用。