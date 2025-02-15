菲律賓中期選舉開打　杜特爾特再指總統小馬可斯吸毒成癮

菲律賓中期選舉戰火燃起，前總統杜特爾特再次指控現任總統小馬可斯長期吸毒成癮，並指目前許多民眾對小馬可斯政府有諸多不滿，包括政府未能兑現承諾。小馬可斯則提醒選民慎重考慮，是否要重返「恐怖時期」。



菲中期選舉競選活動已開始，杜特爾特星期四（2月13日）在菲律賓民主黨—人民力量（PDP-Laban）於大馬尼拉地區聖胡安市舉行的誓師大會上說：「有一位總統確實沉迷於毒品……小馬可斯會瘋的，也許（因為）經常吸食海洛因。」

「也許他能活到80歲，但到那時他已不能行動了。他要麼呆在房間裏，要麼睡覺。」

杜特爾特2025年2月13日出席菲律賓中期選舉的競選活動（REUTERS）

杜特爾特去年初也曾指控小馬可斯吸毒，以及被菲緝毒署列入非法毒品人士名單。當時小馬可斯反指杜特爾特因長期使用芬太尼而健康受損。

杜特爾特為他領導的PDP-Laban的參議院候選人造勢時說，他能感覺到菲律賓人越來越惱火，並指小馬可斯政府的表現未能達到人們的預期。

「這不是仇恨，但我能感覺到菲律賓人已經很惱火了……我敢肯定，菲律賓人受夠了，無論是因為未能兑現承諾，還是其他原因。」

2024年10月11日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在萬象出席東盟峰會及相關峰會閉幕式。（Reuters）

杜特爾特的兒子、現任達沃市長塞巴斯蒂安也出席了活動。他發言時批評小馬可斯獨裁，讓菲律賓「回到暴虐政權之下」。

他說：「當我們努力邁向進步的未來時，小馬可斯政府卻把我們拉回一個濫用權力、壓迫人民的政府。」

杜特爾特和馬可斯這兩大政治家族目前已反目成仇。杜特爾特的女兒、副總統莎拉因揚言暗殺小馬可斯而面對多項彈劾指控。她沒有現身誓師大會現場，而是通過書面訊息表達她對黨候選人的支持。

2022年6月30日，菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

她在書面訊息中說：「感謝你們與渴望美好未來的同胞一起，為實現真正且持久的變革而努力。」

小馬可斯當天則在中部城市伊洛伊洛（Iloilo）的造勢集會上，促請選民慎重考慮，在「回到恐怖時期或走向光明未來」之間做出選擇。

他說：「我們是否要回到過去，把國家賣給外國人當賭場？我們是否要回到街道上到處是無辜者鮮血的時代？」

儘管沒有明言，但小馬可斯所指，顯然是杜特爾特任內採取的暴力禁毒手段，以及放寬博彩條例，讓網上賭博合法化，導致菲律賓成為離岸博彩中心。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

