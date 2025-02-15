慕尼黑安全會議｜王毅晤以色列外長：中東問題出路在於兩國方案

中國外長王毅2月15日在出席慕尼黑安全會議後應約會見以色列外長薩爾（Gideon Saar）。王毅稱巴勒斯坦問題是中東問題的核心，以暴易暴只會帶來新的惡性循環，加沙地區的人道災難必須盡早結束。



中國外交部指，雙方重點就加沙局勢交換看法，王毅表示希望停火安排得到有效執行，在此基礎上推動實現全面持久停火。

王毅：出路在於落實「兩國方案」

他指中東問題的根本出路在於落實「兩國方案」，最終實現巴以兩國和平共處，阿拉伯和猶太兩個民族友好交往，中方願繼續主持公道，為全面徹底解決巴勒斯坦問題發揮建設作用。

中國外長王毅2025年2月15日在出席慕尼黑安全會議後應約會見以色列外長薩爾（Gideon Saar，左）（中國外交部）

關於中以關係，王毅表示中華民族和猶太民族交往源遠流長，80年前雙方在反法西斯戰爭中相互同情、相互幫助，人民之間結下友誼，中以建交30多年來，雙邊關係取得長足發展，各領域務實合作穩步推進，中方始終從長遠眼光看待發展中以關係，願同以方推動中以創新全面夥伴關係向前發展。

中方指，薩爾感謝中國人民二戰期間收留庇護猶太民族，感謝近年來中國工人克服戰事困難為以色列建設作出貢獻，表示以方對以中關係抱有期待，將繼續堅持一個中國政策，願同中方保持對話溝通，開展各領域合作。