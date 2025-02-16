特朗普晤莫迪：抱怨印度記者口音太重跳過提問　影片流出惹眾怒

印度總理莫迪（Narendra Modi）2月12日展開為期兩日的美國之行，並於13日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行了會晤並共同出席記者會。然而在記者會上卻出現了尷尬的一幕：當一位駐美印度記者在會上提出了有關在美反印度活動的問題時，特朗普卻表示印度記者的「口音太重」（tough accent），他「一個字也聽不懂」（can’t understand a word）並直接跳過了這位記者的問題。



有關影片迅速在社交媒體引發熱議並被包括印度斯坦時報、新德里電視台在內的知名印媒單獨報道。

特朗普與莫迪召開聯合記者會期間，抱怨聽不懂一名印度記者的口音而直接跳過對方的問題，印度網民對此表示憤怒：

這位印度記者提問特朗普，有數個持續發出反印度聲音的組織是否應繼續在美國存在。隨後記者再次補充道，印度人將「歡迎」特朗普決定將2008年孟買恐怖襲擊的嫌犯拉納Tahawwur Rana）引渡回印度。

在提問的過程中，特朗普顯得有些茫然，隨後搖了搖頭說道「你需要大聲一點。」但當記者再次重複先前的問題時，特朗普的表情變得有些「為難」隨後直接打斷了記者「我一個字也聽不懂，這個口音對我來說有點艱難。」隨後特朗普直接跳過了這位記者的問題。

2025年2月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會時指向台下的記者。（Reuters）

相關影片在社交媒體平台迅速引發廣泛關注，招致了包括印度網友在內的眾多批評。不少印度網友均反駁稱影片內記者的口音清晰並批評特朗普「態度傲慢、粗魯」。更有甚者指責特朗普有「種族歧視」並表示特朗普的行為將「損害美印兩國的關係」。

值得注意的是，這並非特朗普第一次針對記者的口音問題。當地時間2月4日，特朗普在與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會談後舉行新聞發佈會。

特朗普與內塔尼亞胡召開聯合記者會期間，亦曾出現聽不懂記者提問的情況：

有一名來自阿富汗的女記者哽咽向特朗普提問「是否有改變阿富汗局勢的計劃、是否會承認塔利班政權、對阿富汗人民的未來有何計劃」等問題，特朗普則因女記者英語口音而聽不懂問題為由，拒絕回答相關問題。他稱，「實際上這是一個美麗的聲音和美麗的口音。唯一的問題是，我聽不懂你在說什麼。但我只能這麼說，祝你好運，和平生活」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

