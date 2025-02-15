美媒：特朗普求獲烏克蘭50%稀土　若達成俄烏和平願派駐士兵守衛

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前指希望與烏克蘭達成以對方稀土礦物等資源交換美國軍援的協議。全國廣播公司（NBC）周五（2月14日）報道指，特朗普政府已向烏克蘭提議，要求烏克蘭出讓50%的稀土所有權，還強調若烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，美國願派駐士兵到烏克蘭守衛這些資源。



報道引述美國官員指，出讓所有權協議是指，烏克蘭對美國此前投入軍援的一種償還方式，因美國自俄烏開戰以來，不斷向烏克蘭提供數十億美元的軍援，強調這協議並非美國出資買下稀土資源的訂單。

消息還透露，美國財長貝森特（Scott Bessent）周三（12日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面時提交草案，包括美國獲得烏克蘭50%資源的提議。不過澤連斯基拒絕簽署，稱還須進一步研究，並徵求其他人的意見。

2025年2月4日，德國慕尼黑，圖為澤連斯基出席德國安全會議。（Reuters）

澤連斯基周五在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），他講話中提到此事，指旗下律師將據這草案此提出修改意見。不過他會議期間與美國副總統萬斯（JD Vance）會面並談及稀土礦物，雙方未能達成共識。