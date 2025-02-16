印度大壺節｜新德里火車站人踩人慘劇至少15死15傷｜有片

綜合外電報道，2月15日（周六）網上，在印度首都新德里，人們蜂擁趕火車前往參加世界最大的宗教慶典大壺節時，火車站發生人踩人事件，造成至少15人死亡和15人受傷。從網上流出的影片可見，現場情況一片狼藉。



據德國之聲（DW）報道，新德里政府首席部長阿蒂什（Atishi）是首位確認死亡人數的官員。他表示，遺體已被送往首都的Lok Nayak Jai Prakash Narain醫院。

印度網民分享新德里火車站發生人踩人事件的現場畫面：

據報道，事發於當地時間晚上8時左右，大量乘客們正站在兩個月台上，等候乘坐火車前往為大壺節而建的臨時城鎮普拉亞格拉傑市（Prayagraj）。

印度網民分享新德里火車站人踩人事發現場的照片：

印度網民分享人踩人慘劇事發現場的影片：

新德里Lok Nayak Jai Prakash Narain醫院副院長Ritu Saxena向法新社表示：「我可以確認醫院內有15人死亡。他們身上沒有任何明顯傷口。大多數人（可能）死於缺氧，或者可能死於鈍性創傷（blunt injury），但這只有驗屍後才能證實。」