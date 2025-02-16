慕尼黑安全會議｜特朗普俄烏問題特使：歐洲將不會直接參與和談

英國媒體2月15日報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時表示，烏克蘭將參與由美國及俄羅斯主導的和談，但歐洲將不會直接參與該和談。



據《衛報》報道，凱洛格在出席一場論壇時透露，歐洲將就如何終結俄烏戰事被徵求意見，但並不會直接參與在美國、俄羅斯及烏克蘭之間進行的和談。

據報道，當被問及歐洲是否能夠出席計劃中的談判時，凱洛格表示：「對於最後一個問題（有關歐洲人），回應你的提問，答案是否定的。」

美國俄烏問題特使凱洛格出席慕尼黑安全會議時指歐洲將不會直接參與俄烏和談：

與此同時，凱洛格指，烏克蘭人「當然」會參與談判，並補充道，提出相反意見是愚蠢的。

凱洛格坦承：「這可能就像用粉筆在黑板上寫字，可能會有點刺耳，但我告訴你的是一些非常真實的想法。」

凱洛格又指：「我想對我的歐洲朋友們說，參與辯論吧，不要抱怨自己能否參與其中，而是要提出具體的建議和想法，以及增加（國防）開支。」

凱洛格強調，烏克蘭與俄羅斯過往和談失敗的原因之一是參與的國家太多，而這些國家並沒有能力去執行和平進程。凱洛格指美國不會重蹈覆徹。

據路透社同日報道，凱洛格這番言論立即引來歐洲領導人的譴責。

芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）反駁指：「沒有歐洲人的參與，我們不可能就烏克蘭的未來或歐洲安全結構進行討論或談判。這也代表歐洲需要團結起來。歐洲需要少說多做。」

面對當前事態，法國總統府官員15日表示，法國正與其盟友討論17日（周一）舉行歐洲領導人非正式會議討論烏克蘭問題的可能性，但暫時未有最終定案。