慕尼黑安全會議｜朔爾茨反擊萬斯：與極右切割合理　反對干涉選舉

美國副總統萬斯（JD Vance）在德國慕尼黑安全會議開幕首日痛批歐洲領導人審查言論自由及疏於管理移民，呼籲終結政治「防火牆」。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月15日發言反擊，指不應由他人來告訴德國和歐洲該怎麼做。



朔爾茨認為萬斯言論不當，「尤其是在朋友和盟友之間」，還強調有「充份理由」不與極右政黨德國另類選擇黨（Alternative for Germany, AfD）合作，他表示捍衛民主、反對法西斯主義和威權主義是跨大西洋關係的基礎，呼籲維護這項原則。

萬斯在前一天呼籲終結政治「防火牆」（firewall），這句話指的是德國政界長久以來的共識，拒絕與極右政黨德國另類選擇黨合作。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月15日在慕尼黑安全會議發表講話（Reuters）

朔爾茨去年辭退財長林德納（Christian Lindner）後，政府面臨連番震盪，2月23日將舉行聯邦大選，AfD的成績備受關注，該黨在選前民調中獲20%選民支持。

朔爾茨：不接受干涉選舉

萬斯在德國期間會見AfD黨魁魏德爾（Alice Weidel），也惹來批評。朔爾茨指「我們不接受外來者干涉我們的民主、我們的選舉…… 尤其是朋友和盟友」。

美國富豪馬斯克（Elon Musk）此前公開支持AfD，還在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職儀式上做出形似納粹禮的手勢，遭朔爾茨譴責。