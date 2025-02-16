日本醫院爆兇殺案 七旬翁遭室友捅斃 院方卸責謊稱肺炎致死
撰文：劉耀洋
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日本青森縣一間醫院2023年發生兇殺案，一名73歲老翁遭同病房59歲的病人以牙刷柄捅死，然而院方卻為死者開出「死於肺炎」的虛假證明。經過漫長調查後，警方2月14日以涉嫌掩蓋罪行為由，逮捕涉事的時任院長石山隆和死者生前的主診醫師石山哲，並在翌日將2人送交檢察官；而兇殺案的疑犯則已被判處監禁17年。
日本共同網報道，事發於2023年3月12日深夜，青森縣八戶市陸奧紀念醫院一名有酒精戒斷症候群的病人，當日突然用牙刷柄狂捅老翁的臉部，他經緊急搶救最終宣告不治。
報道稱，院方憂被追究責任，竟打電話騙死者家屬，稱死者不慎跌倒受傷後，健康持續惡化，最後「死於肺炎」。
一名醫院內部人士因不滿院方處理方式，案發8小時後報警。警方接報後開始調查，並對死者進行屍檢，確認死因為「頭部及臉部損傷」，而非肺炎。
警方調查期間發現，該虛假死亡證明由一名當時89歲、疑似因患失智症、正在醫院治療的醫生簽名開出，懷疑石山隆和石山哲可能冒用該醫生的名字，試圖掩蓋事件真相。
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