日本醫院爆兇殺案　七旬翁遭室友捅斃　院方卸責謊稱肺炎致死

日本青森縣一間醫院2023年發生兇殺案，一名73歲老翁遭同病房59歲的病人以牙刷柄捅死，然而院方卻為死者開出「死於肺炎」的虛假證明。經過漫長調查後，警方2月14日以涉嫌掩蓋罪行為由，逮捕涉事的時任院長石山隆和死者生前的主診醫師石山哲，並在翌日將2人送交檢察官；而兇殺案的疑犯則已被判處監禁17年。



日本共同網報道，事發於2023年3月12日深夜，青森縣八戶市陸奧紀念醫院一名有酒精戒斷症候群的病人，當日突然用牙刷柄狂捅老翁的臉部，他經緊急搶救最終宣告不治。

日本青森縣一間醫院2023年發生兇殺案，一名73歲老翁遭同病房病人捅死，院方卻為死者開出「死於肺炎」的虛假證明。警方2025年2月15日將已被捕的涉事時任院長石山隆和死者生前的主診醫師石山哲送交檢察官檢控。圖為涉事醫院外觀。（NHK截圖）

報道稱，院方憂被追究責任，竟打電話騙死者家屬，稱死者不慎跌倒受傷後，健康持續惡化，最後「死於肺炎」。

一名醫院內部人士因不滿院方處理方式，案發8小時後報警。警方接報後開始調查，並對死者進行屍檢，確認死因為「頭部及臉部損傷」，而非肺炎。

日本青森縣一間醫院2023年發生兇殺案，一名73歲老翁遭同病房病人捅死，院方卻為死者開出「死於肺炎」的虛假證明。警方2025年2月15日將已被捕的涉事時任院長石山隆和死者生前的主診醫師石山哲送交檢察官檢控。（NHK截圖）

警方調查期間發現，該虛假死亡證明由一名當時89歲、疑似因患失智症、正在醫院治療的醫生簽名開出，懷疑石山隆和石山哲可能冒用該醫生的名字，試圖掩蓋事件真相。