澤連斯基：美國提交礦產協議方案缺乏「安全保障」　拒絕簽署

美國官員早前向烏克蘭提議，烏克蘭出讓一半關鍵礦產的所有權給美國。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月15日表示，美方提交的礦產協議方案缺乏對烏方的「安全保障」，因此拒絕簽署協議。



這項談判表明，在美國總統推動俄烏戰爭結束之際，烏克蘭領導人必須應對危險的外交形勢，因為他需要贏得特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持並獲得戰後安全保障。

據路透社引述消息人士稱，美國財長貝森特（Scott Bessent）2月12日訪問基輔時提交一份協議草案，該協議可能向美國投資開放烏克蘭豐富的自然資源。當記者詢問美國這份文件存在甚麼問題時，澤連斯基做出了迄今為止最坦率的評論：「這不符合我們今天的利益，也不符合主權烏克蘭的利益。」

2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）和美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）在基輔舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

「這份文件中沒有關於安全保障的具體內容。對我來說，這一點非常重要：某種安全保障與某種投資之間的聯繫，」他補充道。澤連斯基的團隊高度重視烏克蘭需要獲得美國的保證，以阻止俄羅斯在達成和平協議後發動新的入侵。

烏克蘭試圖利用特朗普簽署協議的意願與他建立聯繫，但尚未透露談判的具體內容。不過兩名烏克蘭消息人士周五（2月14日）表示，基輔已向美方提交一份修改後的草案。