夜闖91歲老婦家暴打強姦　美國15歲男童被重囚25年

美國佛羅里達州馬里恩（Marion）去年6月8日發生一宗性侵案，犯案時年僅14歲的少年Jesse Stone涉嫌闖入91歲老婦鄰居家中並把她強姦，並於去年12月認罪。當地法院2月7日裁定，Stone入室行竊與性侵罪名成立，判囚25年。



當地警方指Stone與事主相識，還曾幫助她修剪草坪。案發當晚Stone由事主家中一處未上鎖的門悄聲潛入，進入臥室撲向床上的受害人，期間二人發生搏鬥，Stone還用枕頭捂住受害人的臉並揮拳毆打頭部，受害人最終不敵橫遭強姦。

報道指，事發前Stone他看了很多色情片，其中許多與老年人有關。檢方認為Stone是故意傷人，指受害人案發前將Stone視為朋友，而被告卻選擇傷人，受害人「能活下來實屬幸運」。

Stone的祖母在庭上向法官求情，指他5歲起遭母親拋棄。辯護律師指案發時他還是個孩子、過往沒有任何前科。Stone起初並不認罪，但在祖母勸說下改變主意。

圖為Jesse Stone被捕時組合圖片。（x@chikistrakiz）

Stone另被判處30年性犯罪者緩刑，並必須登記為性犯罪者，以及參加情緒管理課程。佛州規定成年年齡是18歲，目前未知Stone將進入青少年監獄還是與成年重罪犯一起服刑。