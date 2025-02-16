印度新德里火車站人踩人慘劇　增至最少18死

印度首都新德里火車站2月15日人踩人事件，喪生人數增至18人，當中包括11名婦女及4名兒童，另外有超過25名傷者。



印度傳媒報道，事發於15日晚上8時左右，當時新德里有大批民眾湧到火車站，希望前往北方邦普拉亞格拉傑市（Prayagraj）參加世界最大的宗教慶典大壺節（Kumbh Mela）。報道指新德里車站內異常擠迫，月台上有大批民眾聚集，並在列車抵達後不斷爭先恐後，導致發生人踩人。

從網上流出的影片可見，現場情況一片狼藉。據德國之聲（DW）報道，新德里政府首席部長阿蒂什（Atishi）是首位確認死亡人數的官員。他表示，遺體已被送往首都的Lok Nayak Jai Prakash Narain醫院。

印度網民公開新德里火車站發生人踩人事件的現場畫面及圖片：

當地傳媒初時報道，事件造成至少15人死亡和15人受傷，新德里一間醫院證實院內有15名死者，指他們身上沒有任何明顯傷口，估計大多數人可能死於缺氧或者死於鈍性創傷（blunt injury），指需要驗屍進一步找出實際死因。

印度警方表示原本已經預計到火車站會有大批人群聚集，但情況迅速惡化。當局正翻看閉路電視影像分析意外原因；而火車站已採取暫時限制進入措施。

印度總理莫迪（Narendra Modi）及多個部門分別發文悼念死者，當地鐵道部稱已就今次事件成立調查委員會，並承諾向遇難者家屬提供賠償。