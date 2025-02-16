沙特將成和平舞台？俄羅斯美國據報下週會談：力求結束俄烏戰爭

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）已訪問沙特阿拉伯，下週俄羅斯和美國將在沙特舉行關於結束俄烏戰事的會談。



據路透社報道，西盧安諾夫在沙特財政部和國際貨幣基金組織舉辦的「新興市場經濟體會議」上發表演講。一名美國議員和一名知情人士周六（15日）表示，美國和俄羅斯官員將於未來幾天在沙特舉行會談，旨在結束俄羅斯和烏克蘭間持續近三年的戰爭。

俄烏戰爭已持續近三年。（Reuters）

此前，路透社引述一名美國會議員及一名消息人士稱，美國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff ）等高級官員，將在未來數日也前往沙特與來自俄羅斯的談判人員舉行會面。

眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）主席麥考爾（Michael McCaul）表示，據他所知，美俄官員在沙特的會面旨在促成特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和澤連斯基之間的會面，以最終「結束衝突及實現和平」。