歐洲領導人2.17舉行緊急峰會　討論俄烏戰爭問題

歐洲領導人定於下周一（2月17日）在巴黎舉行緊急峰會，討論俄烏戰爭問題，以回應人們對美國與俄羅斯推進和平談判導致歐洲陷入困境的擔憂。



美國特朗普政府的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）周六（15日）表示，歐洲將不會直接參與解決俄烏戰爭的談判，凱洛格這一言論可能引起了烏克蘭和歐洲盟友的擔憂。

據路透社報道，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）反駁該言論指：「沒有歐洲人的參與，我們不可能就烏克蘭的未來或歐洲安全結構進行討論或談判。這也代表歐洲需要團結起來。歐洲需要少說多做。」

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）周六在慕尼黑安全會議上則表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲在巴黎舉行歐洲領導人峰會。他還表示，希望歐洲領導人「以非常嚴肅的方式」討論此事。

2025年2月4日，德國慕尼黑，圖為澤連斯基出席德國安全會議。（Reuters）

預計出席峰會的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）則稱：「英國將努力確保美國和歐洲的團結。我們不能允許聯盟中的任何分歧，分散我們對所面臨的外部敵人的注意力，」