美媒曝機密文件　歐盟要自立門戶組建「歐洲軍」？

日前，美媒稱其掌握了一份文件，該文件提到，歐盟欲減少對美國或北約防務依賴的初步計劃，其中還有事關歐盟組建「歐洲軍」的內容。



歐盟醞釀組建快速反應部隊 以應對潛在危機

美媒報道稱，他們掌握了一份名為《安全和防禦戰略指南》的完整文件，這份文件的內容事關「歐洲軍」的組建。報道稱，當前波蘭與白俄羅斯的難民亂局正在提醒歐洲，防務問題不能完全依賴美國或者北約，歐洲各國正為保護自身和邊境安全做長遠準備。

報道還稱，歐盟27個成員國是在近日才拿到這份指南，內容是歐盟減少對美國或北約防務依賴的初步計劃，包括各成員國可能會大致展開的合作。

指南主要提出了歐盟應該具備快速部署5000名官兵的能力，以應對大量潛在危機。應該根據具體任務內容，從各成員國抽調官兵組建快速反應部隊，這支隊伍在執行任務期間聽從歐盟層面的指揮，而不是只聽命於在布魯塞爾的某一個司令或者指揮官。這些任務可以是從阿富汗撤離，也可以是在邊境上維和或者提供人道主義救援。

圖為2025年2月3日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在布魯塞爾出席記者會。（Reuters）

據路透社披露，這份28頁的機密文件顯示，這支5000人的「歐盟快速部署部隊」應該由陸海空三軍組成，而這支部隊的建成時間不晚於2025年。報道稱，並非歐盟所有27個成員國都必須參與這項計劃，不過任何部署行動都要獲得全體成員國同意。

長期以來，歐盟都沒有一支能夠保護自己的軍隊，全靠美國和北約來保護。為此歐盟早就計劃建立一支自己的部隊。特別是阿富汗塔利班今年8月15日進入首都喀布爾，美國及其盟國倉皇撤離，當時歐洲國家的撤離行動因為嚴重依賴美軍而「混亂不堪」，歐盟再次意識到組建自己的軍隊並實現戰略自主的重要性。

本月15日，歐盟各國外交部長和國防部長在布魯塞爾就此進行了簡短辯論，預計將在明年3月份敲定最終的相關文件。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，總體來說，各成員國對該方案都持積極態度。博雷利希望歐盟各國承諾「提供相關資產和必要的戰略支持」，他還透露，歐盟目前有近60個開發武器和其他能力的聯合軍事項目。

組建「歐洲軍」 歐盟內部意見不一

報道稱，儘管歐盟內部對組建一支獨立軍隊的態度存在差別，但是法國無疑是最熱衷於幹這件事的國家。早在2018年，法國總統馬克龍就敦促歐洲減少對美國的軍事依賴，推動歐洲防務合作，呼籲在北約框架之外建立一支「真正的歐洲軍隊」來保護歐洲。

其實，「歐洲軍」一詞由來已久。1992年5月，德法首腦會議宣佈，將德法混合旅擴編為歐洲軍團。2002年，歐盟宣佈成立歐洲聯盟軍，統一協調歐盟範疇的聯合軍事行動，但實際上，常設兵力僅有斯特拉斯堡總部的1000多人。

近年來，美國日益熱衷所謂的「印太戰略」，其海外軍事關注的側重面和歐盟出現越來越大的反差。因此，歐盟各國產生了越發強烈的意願，將延續20多年之久的「歐洲聯盟軍」概念「實體化」，建立一支可迅速在海外執行緊急軍事任務的部隊，避免被美國牽着鼻子走。

分析人士指出，如今，最新披露的這份戰略草案是迄今歐盟為了擺脫對美國軍事力量依賴，而付出的最為具體的努力。目前，波蘭、愛沙尼亞和立陶宛等部分東歐國家支持組建「歐洲軍」。

專家：「歐洲軍」能否建成 充滿不確定性

歐盟計劃建立「歐洲軍」有哪些目的？加速制定戰略草案有什麼考量？來看專家解讀。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建：

多年蓄勢，歐盟建軍出於內外多因素考量

本屆歐盟委員會希望通過建立「歐洲軍」來完成任內的防務目標，選擇在2025年前建立主要是出於對自身能力和當前所處安全環境的綜合考量，太早則能力不足，太晚又可能會遇上較多變數。

前路漫漫，能否順利建軍尚不確定

針對「歐洲軍」能否順利建成，目前該計劃仍停留在紙面上，能否實施存在很大不確定性。此外，這支軍隊即使能夠獲得各成員國支持並建立，也並不意味着它能最終實現常備化。

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