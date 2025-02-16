保守親商反移民　默克爾多年政治對手默茨勢成德國下屆總理

德國大選2月23日舉行，根據民意調查，基督教民主聯盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz），很有可能成為下一任德國總理，預計將帶領德國政治重回右翼和基督教民主黨的傳統保守主義。



現年69歲的默茨於1955年出生於北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）的一個保守天主教家庭，從政前大部份職涯生涯都是一名律師，33歲當選歐洲議會議員，正式進入政壇。1994年，默茨又進入德國聯邦議院，很快嶄露頭角，幾年後便成為基民盟在聯邦議院的領導人。

2020年2月13日，默茨在柏林出席某商業論壇活動，也是在同一天他正式宣佈參選下一屆基民盟黨主席。（Getty Images）

作為基民盟內的傳統保守派代表，他與中間派的默克爾（Angela Merkel）存在嚴重分歧。2002年，基民盟在德國大選中失利後，默克爾取代默茨成為黨主席，此後逐漸遠離政壇，重返法律界，並在多家投資銀行擔任董事，直到2018年默克爾宣布不再尋求連任，默茨才又重返政壇，後於2022年當選基民盟領導人。

默茨在經濟上親商，希望透過增加支出來解決德國經濟萎縮的問題。2003 年他提出知名的「啤酒杯墊經濟學」，主張德國的稅務規則應該簡單到可以在啤酒杯墊背面計算出來。

2024年12月9日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基會見默茨。（Reuters）

在移民問題上，他曾表示德國政府在2015年移民危機期間採取「開放」的難民政策是嚴重錯誤，並將遏止非正常移民到德國視為當選後最迫切的任務，堅持德國社會應當有「主導文化」（Leitkultur）。他還呼籲在德國陸地邊境拒絕接收來自其他歐盟成員國的尋求庇護者。

他被學者形容為「典型的西德天主教保守派」，從政早年，曾經投票反對放寬墮胎法、以及將婚內強姦與其他強姦行為一同納入刑事犯罪的法案。他還支持核能，倡導減少官僚主義，對外則支持對烏克蘭的援助。