澳洲少女「皮包骨」　17歲時身形似10歲　雙親虐兒罪成入獄

澳洲一名少女懷疑遭父母長期控制飲食，結果變成「皮包骨」，17歲時體重只有27公斤。當地法院日前裁定少女的父母虐待罪成，分別判監6年半及5年。



《紐約郵報》2月16日報道，澳洲西部城市珀斯（Perth）地方法院1月31日裁定這名現年20歲的女子父母虐待罪成，法官Linda Black頒下判詞時指出，事主父母明顯溺愛女兒，但認為他們將女兒與世隔絕、阻止應有的成長，指希望女兒一直都是小女孩」。

澳洲廣播公司（ABC）去年10月底披露案情，指當時15歲的女事主在2019年參加芭蕾舞班時，2名導師分別對她過分瘦削的身形感到憂慮，於是向警方報案。

當局接報展開調查，但一直無法安排對方接受身體檢查。直到2021年事主父親帶她的醫生時，當局才開始掌握到事主的情況。為她檢查的醫生梅鐸（Amy Murdoch）29日在庭上作供時，稱對方完全體重過輕，看起來只有很少脂肪。梅鐸指事主體重只有27公斤，BMI指標是12.5，遠低於正常健康的18至25之間水平，形容從來沒遇過如此低BMI的兒童。

梅鐸亦表示，根據事主父親提供的資料，她以為事主當時14歲，但卻已經是17歲。

澳洲珀斯一名少女長期營養不足，17歲時體重只有27公斤，身體猶如「皮包骨」，結果惹來芭蕾舞班導師的憂慮，並向當局報案揭發事件。（珀斯區域法院圖片）

不過事主母親卻向梅鐸說，自己的女兒並非過輕，反而覺得她的芭蕾舞班同學過重。梅鐸對事主父母的冷淡回應感到驚訝，同時警告事主體重過低可能導致心臟風險，因此建議進行心電圖檢查，但對方父母以「太有侵略性」為由拒絕。

梅鐸認為事主應入院接受治療，但母親則稱女兒仍在承受22歲家貓早前離世一事困擾；其父親則強調女兒飲食正常，而且是一名素食人士，因此沒有入院的需要。事主經過驗血後證實患有貧血、甲狀腺功能低下及維他命D不足問題，亦沒經過發育期。梅鐸在庭上指出，事主營養不良及延遲發育，惟雙親對女兒將來的健康顯得不聞不問。

即使事主瘦得可憐，其父母仍向醫生強調女兒「飲食正常」。（珀斯區域法院圖片）

事主父親的代表律師在庭上強調，他從來沒有禁止女孩進食或扣起食物，指女兒一直都是按需要飲食，強調他非常寵愛女兒，形容這宗案件只是與素食者營養不足問題。不過法官不認同有關講法，指除了過份溺愛事主的父母外，所有可能有機會與事主接觸的人士都會認為對方是嚴重營養不良，因此不接受男被告「沒有察覺」的言論。

報道提到，事主去信庭上求情，指自己完全倚賴父母，所有生活開支及大學學費都是由父母支付。她又表示自己非常愛父母，形容他們是自己人生最重要的人，稱假如對方入獄，自己可能無所適從。

即使事主希望法官可以法外開恩，但法官指兩名被告毫無悔意，亦拒絕負責，因此沒有免除刑責的理由。