澳洲女足隊長卡爾倫敦受審　涉種族歧視侮辱白人警員

澳洲女足國家隊隊長、效力英超球隊車路士的球星卡爾（Sam Kerr），2月3日在英國倫敦一家法庭受審，她被指控在酒後與一名出租車司機發生爭執，並對一名白人警察種族歧視，指對方為愚蠢白人。



31歲、擁有印度血統的卡爾在庭上承認說過這些話，但種族歧視指控拒絕認罪。律師辯稱，其言論是針對對方的特權，並非對白人抱有敵意。

檢察官指出，案發於2023年1月30日，卡爾與隊友當日凌晨在倫敦搭乘一輛的士時，與司機發生爭執，司機報警指兩人試圖砸碎車窗。

效力車路士女足的卡爾（Sam Kerr）乃澳洲國家隊靈魂人物。(Reuters)

司機其後開車到警察局，當時後座車窗已被打碎。卡爾被指在警察局內，向處理糾紛的警員發表侮辱性言論，導致警員驚慌或痛苦。時隔近一年後，警方在今年1月21日予以起訴。

卡爾是全球最頂尖的女前鋒之一，也是澳洲國家隊史上最佳射手，共進球69個，但自去年1月因前十字韌帶傷病，一直無法參加比賽。其審訊預計將於本週結束。