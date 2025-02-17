美國東南部暴風雨襲擊致洪水　肯塔基州至少8死進入緊急狀態

美國東南部部分地區近日遭受惡劣天氣暴風雨侵襲，造成至少9人死亡，其中單計肯塔基州（Kentucky）已有至少8人喪生。當地已進入緊急狀態，數百名因洪水而被困的民眾待救。



據美媒報道，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）2月16日稱：「這是至少十年來我們遇到的最嚴重的氣象事件之一。」他表示，大多數死亡事件都是因汽車被困在洪水中造成的。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已批准當地的災難聲明請求，授權聯邦緊急事務管理署（FEMA）協調全州的救援工作。

貝希爾呼籲民眾不要出門，並表示自上周六（15日）風暴開始以來，全州已進行過千次救援行動。風暴導致近4萬戶家庭斷電，部分地區的強風可能會增加停電時間。當地官員還警告，隨着搜救工作的繼續，死亡人數可能會上升。

此外，佐治亞州（Georgia）南部城市亞特蘭大（Atlanta）也有1人死亡。當地消防救援隊長鮑威爾（Scott Powell）向媒體表示，亞特蘭大周日凌晨有一棵大樹倒塌，砸中一間房屋，造成一人死亡。