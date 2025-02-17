特朗普乘總統專車現身Daytona 500　率領一眾車手賽道繞圈｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月16日現身NASCAR賽車比賽Daytona 500的賽場，並一度搭乘總統專車「野獸」（The Beast）帶領參賽車手在賽道上繞圈行駛。



《紐約郵報》16日報道，特朗普當日搭乘駕駛着他那輛黑色的豪華總統專車，與車隊一起繞着賽道跑圈，並同時向車手們發表演講。

特朗普與其孫女卡羅萊娜（Carolina Trump）在內的數人一起出席比賽：

特朗普在總統專車中透過揚聲器表示自己是車手們「最喜愛的總統」，其後又指他是個超級車迷、是車手們真正的支持者。

他表示：「我不知道你們要如何做到（比賽），但我只想要你們安全。你們是才華洋溢的人、偉大的人民、偉大的美國人。祝您度過愉快的一天。」

報道稱，這已不是特朗普第一次出席Daytona 500比賽，也不是他第一次以現任總統身份出席。特朗普2020年時就在競選期間前往佛羅里達出席比賽，甚至擔任比賽的總指揮。