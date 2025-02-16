特朗普引用拿破崙名言：能拯救國家就不是違法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月16日在社交平台Truth Social上表示，面對多重法律挑戰，他將繼續抵制對其行政權力的限制，引用拿破崙名言宣稱：「能拯救國家就不是違法。」（拿破崙原句為：He who saves his country, violates no law）



這句話出自拿破崙，他在宣布自己為皇帝之前，於1804年製定了《拿破崙民法典》，不過特朗普此話一出，隨即引起民主黨抨擊。

據路透社報道，特朗普長期對手，加州參議員希夫（Adam Schiff）在社交平台X發文稱，特朗普這句話聽起來就像是名「獨裁者」（dictator）。參與過一次特朗普彈劾案審判的華盛頓律師艾森（Norm Eisen）表示：拿破崙的名言為非法行為開了綠燈。艾森談到特朗普所發的貼文時說：「這是一次試探和挑釁。」

特朗普於1月20日上任後，廣泛宣示行政權力，引來部分訴訟指控特朗普篡奪美國憲法規定的國會權力。