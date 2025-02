特朗普引用拿破崙名言：能拯救國家就不是違法

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)2月16日在社交平台Truth Social上表示,面對多重法律挑戰,他將繼續抵制對其行政權力的限制,引用拿破崙名言宣稱:「能拯救國家就不是違法。」(拿破崙原句為:He who saves his country, violates no law)



這句話出自拿破崙,他在宣布自己為皇帝之前,於1804年製定了《拿破崙民法典》,不過特朗普此話一出,隨即引起民主黨抨擊。

據路透社報道,特朗普長期對手,加州參議員希夫(Adam Schiff)在社交平台X發文稱,特朗普這句話聽起來就像是名「獨裁者」(dictator)。參與過一次特朗普彈劾案審判的華盛頓律師艾森(Norm Eisen)表示:拿破崙的名言為非法行為開了綠燈。艾森談到特朗普所發的貼文時說:「這是一次試探和挑釁。」

特朗普於1月20日上任後,廣泛宣示行政權力,引來部分訴訟指控特朗普篡奪美國憲法規定的國會權力。