俄烏戰爭︱特朗普料很快與普京會面　俄媒：美俄官員18日沙特會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月16日表示，正致力於實現烏克蘭和平，稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）都希望盡快結束戰事，他相信自己將「很快」與普京會面。據彭博社16日報道，此次會晤可能會在本月底前舉行。



2月4日，寒冬之下的烏克蘭頓涅茨克，前線上有一架美製裝甲隊被雪覆蓋。（Reuters）

魯比奧：未來數日可判定普京對和平認真程度

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日稱，在俄美雙方協商一致的情況下，特朗普可以隨時訪問俄羅斯。在回應普京和特朗普日前通話的問題時，佩斯科夫形容：「這是一個強烈的信號，我們（美國和俄羅斯）現在將嘗試通過對話解決問題。談論的是和平，而不是戰爭。」

美國官員同日透露，正在中東訪問的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）準備未來數日，在沙地阿拉伯與俄羅斯代表直接會談，尋求結束歷時近3年的俄烏戰事。俄羅斯《生意人報》（Kommersant）稱，雙方代表18日在沙特首都利雅德舉行會談。

代表團成員還包括美國國家安全顧問沃爾茨（Mike Waltz）及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）。魯比奧又稱，普京是否認真對待烏克蘭和平問題，未來幾天可以判定。